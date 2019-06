Macabre découverte à Saint-Laurent-de-la-Prée. Un corps sans tête et sans mains a été retrouvé ce dimanche par des promeneurs. Il s’agit de l’octogénaire portée disparu depuis trois semaines. Une enquête pour meurtre a été ouverte.

Oui, le corps d’une femme retrouvé dans la soirée de dimanche à Saint-Laurent-de-la-Prée, au nord-ouest de Rochefort, est bien celui de Françoise Vrillaud, cette femme de 85 ans portée disparue depuis le 22 mai dernier. Les investigations menées par les militaires de la gendarmerie nationale ont permis d’identifier le corps de la victime, indique le procureur par intérim Julien Wattebled. Ce sont deux promeneurs qui ont aperçu le cadavre dissimulé et recouvert de branchages, dans une zone naturelle de la commune. Selon plusieurs sources, le corps était mutilé, dépourvu de tête et de mains, et dans un état de décomposition avancée.

La victime était recherchée dans le cadre d’une procédure de disparition inquiétante, sans résultats malgré les importants moyens déployés. Le corps a été transféré à l’institut médico-légal de Poitiers pour les besoins d’une autopsie dont les résultats seront connus prochainement. Ce qui permettra de déterminer les causes exactes du décès. La section de recherches de Poitiers et la brigade des recherches de Rochefort poursuivent l’enquête ouverte du chef de meurtre sur personne vulnérable.