L’appel à la grève aujourd’hui dans la fonction publique hospitalière. A La Rochelle, les syndicats Sud et CGT du centre hospitalier se mobilisent. Ils demandent au personnel d’amplifier le mouvement entamé le 21 mai dernier. D’abord en neurologie, puis dans les autres services de l’établissement. Un appel à la grève générale a été lancé mardi dernier pour dénoncer les conditions de travail et de prise en charge des patients, face à une direction et un gouvernement qui restent sourds. On écoute Christophe Geffré, secrétaire départemental du syndicat sud santé sociaux de Charente-Maritime :

Un rassemblement est prévu à 10h sur le parvis de la maternité de La Rochelle. Un autre a lieu à la même heure devant le centre hospitalier de Saintonge à Saintes.