L’émission présentée par Stéphane Thébault est de retour dans notre département. Après avoir exploré Rochefort et Fouras l’an dernier à la même période, c’est dans le Royannais que l’équipe pose ses caméras aujourd’hui et demain. Avec la découverte d’une maison d’hôte de charme à La Tremblade, une résidence des années 50 à Royan, et des artisans de Meschers et Saint-Augustin. L’émission sera diffusée à la rentrée le 6 septembre.