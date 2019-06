Un nouveau lieu de vie et de rencontre au cœur de la cité, à deux pas du château et de ses remparts. L’ancienne Maison Vret a été rénovée pour abriter la logistique, et les gens vont pouvoir danser sur un vrai parquet à ciel ouvert. Un concept qui fait fureur. Mais la maire de Surgères Catherine Desprez se défend de vouloir surfer sur une tendance, car le projet était dans les cartons depuis le début de son mandat en 2014 :

D’importants travaux de rénovation ont été engagés pour un montant de 28 000 euros. Dans le respect de l’architecture début 20e de la Maison Vret qui est propice à ce genre d’activité. Marie-Joëlle Lozac’h, adjointe en charge des bâtiments :

2019 sera une année test pour la guinguette qui fonctionnera grâce au concours de trois restaurateurs de la ville, qui proposeront sur place boissons et petite restauration. Catherine Desprez :

La guinguette de Surgères sera ouverte du mercredi au dimanche, de 16h à 22h, du 15 juin au 15 septembre. Avec orchestre ou sonorisation. Accès gratuit. Un barbecue géant sera proposé chaque dimanche en soirée.