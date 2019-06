Un terrible accident de la route s’est produit dans la nuit de samedi à dimanche à Beurlay, entre Rochefort et Saintes. Vers minuit, le conducteur d’une voiture seul en cause a perdu le contrôle de son véhicule qui a percuté une buse en béton sur la RD238. Le bilan est dramatique : une jeune femme de 19 ans est décédée. Un jeune homme de 20 ans est dans un état grave. Il a été transporté d’urgence en hélicoptère au CHU de Poitiers. Trois autres blessés légers de 18, 19 et 26 ans ont été dirigés vers les hôpitaux de Rochefort et Saintes. Une vingtaine de pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident.