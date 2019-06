C’est aujourd’hui que débute la Semaine nationale de prévention du diabète. Cette 8e édition va se dérouler jusqu’à vendredi prochain dans toute la France. Des actions sont prévues dans plusieurs communes de Charente-Maritime pour alerter sur les facteurs de risque comme l’alimentation, l’alcool et le tabac. Rendez-vous à Rochefort, Saujon, Saintes et Saint-Savinien. La liste sur federationdesdiabetiques.org. Dans notre département, 2000 personnes sont concernées par cette maladie, et il y a environ 800 cas qui s’ignorent. Le but de cette semaine est donc la prévention et le dépistage. Jeannie Olivré, présidente de l’Association des diabétiques de Charente-Maritime :

Cette année, l’accent est mis sur le lien entre le diabète et les maladies cardiovasculaires, mais aussi sur l’importance de l’équilibre alimentaire et d’une activité physique régulière.