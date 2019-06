Elle va regrouper l’ensemble des propriétaires de prairies situées sur le secteur, et sera chargée de contribuer au maintien de l’activité d’élevage. Une manière de lutter efficacement contre le développement des friches et la désertification du territoire.

C’est une première pour une zone humide. Habituellement, les associations foncières pastorales sont réservées à la montagne, ou accessoirement au milieu forestier. Le marais de Brouage innove donc avec la création de cette structure qui a pour but d’assurer la mise en valeur et la gestion foncière du site. Elle regroupe 1959 propriétaires et couvre 4825 parcelles, soit une surface totale de plus de 7500 hectares répartis sur 8 communes : Beaugeay, Bourcefranc, La Gripperie-Saint-Symphorien, Marennes-Hiers-Brouage, Saint-Agnant, Saint-Jean-d’Angle, Saint-Just-Luzac et Saint-Sornin. Son rôle sera de lutter contre le morcellement excessif du foncier, la prolifération des friches et de trouver des occupants pour les parcelles libres ou à l’abandon. Des travaux d’entretien, de remise en état et de valorisation pourront être engagés pour faire vivre ce territoire. La création de cette Association foncière pastorale est un outil de plus pour la préservation de ce patrimoine naturel, qui s’inscrit dans le cadre du Grand projet du marais de Brouage porté par l’agglo de Rochefort et la CDC du Bassin de Marennes.