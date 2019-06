Le ton se durcit à l’hôpital de La Rochelle. Les syndicats Sud et CGT appellent à une nouvelle journée d’action ce vendredi. Ils veulent amplifier le mouvement, après la grève générale entamée mardi qui a fait suite à la forte mobilisation du personnel de neurologie. Un préalable à la journée d’action nationale prévue mardi prochain dans la fonction publique hospitalière. L’intersyndicale dénonce les conditions de travail et de prise en charge des patients, à tel point que Sud a déclenché hier une procédure pour danger grave et imminent.