C’était aujourd’hui la Journée mondiale de sensibilisation aux passages à niveau. A cette occasion, le Train des mouettes s’est mobilisé ce matin entre les gares de Saujon et La Tremblade pour sensibiliser les automobilistes aux risques et dangers en cas d’imprudence et de non-respect du code de la route, qui restent la cause de nombreux drames en France. Si la vitesse des trains touristiques est souvent faible et permet d’éviter des accidents graves, les lignes qu’ils empruntent font l’objet d’une attention moins vigilante et même de comportements dangereux de la part des automobilistes. Un rappel à l’ordre s’imposait donc à l’occasion de cette journée spéciale. Exemple au passage à niveau 63 bis à Arvert où Laurine Giraudot a rencontré Bernard Crozon, l’un des bénévoles du Train des mouettes :