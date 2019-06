La ville de Tonnay-Charente accueille samedi la finale des Championnats de France de culturisme. De nombreux athlètes hommes et femmes sont attendus. A commencer par l’organisateur et habitant de la commune Léon Bodet. Ce coach sportif de 64 ans qui vient de remporter la médaille d’argent aux Championnats univers catégorie Master III. C’était le week-end dernier à Rimini en Italie, au terme d’une très belle saison, après un 6e titre de champion de France et un autre de champion d’Europe obtenu l’an dernier. Une consécration pour Léon Bodet. On l’écoute :

Léon Bodet qui organise donc la finale du Championnat de France de culturisme samedi à Tonnay-Charente :

Début de la compétition à 10h. L’entrée est à 15 euros.