Une fois de plus, les stocks sont au plus bas. Et ce en raison des ponts du mois de mai, alors qu’un nouveau week-end prolongé se profile avec le lundi de la Pentecôte. A quelques jours de la Journée mondiale des donneurs de sang le 14 juin, la situation est particulièrement fragile. Et le mois de juin est une période charnière pour reconstituer les réserves de l’EFS, à l’approche de la saison estivale. On écoute le Dr Elisabeth Delavaud, directrice de l’Etablissement français du sang de La Rochelle :

Des collectes sont organisées cette semaine en Charente-Maritime : demain de 16h à 19h à la salle du marché à Courçon. Et de 8h à 13h et de 15h à 18h à l’EFS de Saintes.