Le maire de La Rochelle réagit à la venue dans sa ville du Congrès national du Rassemblement national les 15 et 16 juin. Jean-François Fountaine a publié hier soir un communiqué dans lequel il réaffirme que les valeurs portées par le parti de Marine Le Pen et celles de la ville sont, je cite, « absolument incompatibles ». Et de préciser que « la longue histoire de La Rochelle s’est construite sur l’ouverture au Monde et à l’autre ». Le maire se réjouit par ailleurs qu’aucun membre du RN ne siège ni à la mairie ni au conseil communautaire. Et que le score du parti aux élections européennes ait été l’un des plus faibles de la Charente-Maritime ».