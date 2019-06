Une partie du personnel du centre hospitalier de La Rochelle s’est mis en grève aujourd’hui. Une grève générale à l’appel d’une intersyndicale CGT/Sud. L’objectif étant d’avertir la direction et de préparer les personnels de soins, je cite, « à des mouvements plus importants ». Depuis plusieurs mois, les syndicats dénoncent une dégradation des conditions de travail et de prise en charge des patients, mais aussi une réduction continue des effectifs. Ils ont rencontré la direction hier pour lui demander d’intervenir auprès de l’Agence régionale de santé et du gouvernement. Ils restent déterminés. Ecoutez Marina Giraudeau, secrétaire CGT du groupement hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis :

Les syndicats appellent à un nouveau débrayage vendredi, avant la journée de grève nationale dans la fonction publique hospitalière prévue mardi prochain. Un rassemblement départemental aura lieu à La Rochelle.