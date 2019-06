Scène ouverte avec le chanteur dessolas. de Bordeaux pour la promo de son nouvel album.

Singulières, attirantes, déroutantes parfois, jamais anecdotiques et pourtant pouvant paraître si dérisoires, pleines d’espoir ou de doutes, petites parenthèses dans une vie qui file trop vite et ne laisse que peu d’espace au rêve, les chansons de dessolas. se goûtent tel un divin nectar, peu à peu, sensation après sensation, émotion après émotion.

Des textes qui racontent sans trop en dire, des rythmes qui affolent nos sens et se lovent en nous bien après qu’ils s’en soient allés, des chansons fragiles et dures à la fois, comme une petite plume posée sur un tambour, désabusées souvent mais non sans humour, mélange étrange et ô combien réussi de dérisoire et d’espoir, traversées par une remise en question teintée d’auto dérision, titre après titre ,dessolas.

Nous tend un miroir de travers, juste pour le plaisir de nous voir interrogatifs, peut-être même un peu décontenancés face à ce reflet à l’envers, ces mots qui nous parlent de nous sans en avoir l’air.

Poétique et jubilatoire, l’univers de dessolas. est de ceux qui se dévoilent au fil de l’eau, en douceur, sans artifice inutile, un monde fait de petits riens qui forment, sous une plume alerte et gourmande, un ensemble chaleureux, riche et léger, où un groove subtilement décalé s’invite sans bruit pour faire danser les mots et swinguer les mélodies.

Si l’essentiel est invisible pour les yeux, dessolas., petit prince de la chanson française, en quelques chansons fait de nos vies des rêves joyeux…

http://mdessolas.wix.com/dessolas?fbclid=IwAR2Rk-bazzUGr6Qjylw3OWxnshPVLDHmwUsoZuPbChv-Z4uVkjcz_SLE9NQ

https://www.facebook.com/marc.odess.7/timeline?lst=100003089414792%3A1197120402%3A1559330275