Le mouvement fait suite à la mobilisation le mois dernier du personnel médical du service de neurologie. Un mouvement d’ampleur pour dénoncer les conditions de travail et réclamer plus de moyens, qui n’a semble-t-il pas été entendu par la direction. Les syndicats Sud et CGT avaient déposé un préavis pour vendredi, mais il a été avancé à ce mardi, car la direction, qui refuse toute négociation avec le personnel, a décidé d’interdire tout mouvement de grève à compter du 5 juin.