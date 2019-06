Le réseau de service d’aide à la personne poursuit le renforcement de son maillage national et inaugure son 84e établissement. C’est le franchisé Claude Bruley qui en est à sa tête. Fort d’une expérience professionnelle au service des autres, il compte mettre ses compétences à profit, avec la possibilité de créer des emplois. 12 postes en CDI à temps partiel la première année, pour des besoins d’aide-ménagères, garde d’enfants, travaux de jardinage et de bricolage. On écoute Claude Bruley :

L’agence Apef de Surgères est ouverte au 7 rue du Véco. Vous pouvez contacter le 05 17 81 10 20.