L’emploi touristique progresse dans les deux Charentes. Le nombre de postes a augmenté de 7,4% entre 2009 et 2015, selon une étude de l’Insee publiée ce matin. Au total, 16 700 emplois sont liés à ce secteur d’activité dans les deux départements. Soit 4,9% de l’emploi total en Nouvelle-Aquitaine. Cette part est beaucoup plus élevée dans les zones balnéaires où le nombre de postes triple l’été, principalement dans l’hébergement et la restauration (6 emplois sur 10). Les salariés sont généralement peu qualifiés et plutôt jeunes.