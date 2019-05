Le 8 juin, la Jeune chambre économique, en partenariat avec la Ville, organise une action pour éradiquer ces petits déchets qui empoisonnent la vie des habitants et les trottoirs. Le but est de sensibiliser et d’éduquer le plus de citoyens au fait qu’un mégot est un déchet toxique et qu’il doit être jeté au bon endroit, pour être recyclé. Une grande collecte sera organisée de 13h30 à 16h30. Rendez-vous place Colbert.