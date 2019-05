Mission réussie pour l’éco-run qui a eu lieu hier matin à Surgères. Une course au ramassage de déchets laissés dans la nature qui a réuni une quarantaine de participants. 18km ont été parcourus. Bilan : une remorque pleine, six sacs poubelle, un conteneur d’emballages plein, et je cite « un nombre incalculable de bouteilles d’alcool ». Les organisateurs appellent les personnes à l’origine de ces détritus à être plus responsables à l’avenir.