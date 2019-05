La renaissance d’un village neuf ans après Xynthia. Demain a lieu l’inauguration de la rénovation des Boucholeurs. Un hameau situé à cheval entre les communes d’Yves et Châtelaillon-Plage. Dans la nuit du 27 au 28 février 2010, il avait été dévasté par la montée des eaux, suite à la tempête. Aujourd’hui, et après un long combat pour sa reconstruction, le village dispose d’une digue protectrice et d’un ensemble touristique au charme indéniable. L’inauguration est prévue à 16h30, suivie d’une soirée festive. Un feu d’artifice sera tiré à 22h45.