La Spartan race revient demain à Saint-Jean-d’Angély après deux éditions en 2016 et 2017. Une course à obstacles extrême qui risque de donner du fil à retordre aux 2000 participants attendus. 2000 athlètes surentraînés qui vont devoir escalader, ramper, grimper et réaliser toutes sortes d’exploits sportifs. Sur un terrain parfaitement adapté à la course, puisqu’il s’agit du circuit du Puy de Poursay. Une semaine après les Championnats du monde de motocross, voilà encore de quoi régaler les amateurs de sport extrême. Olivier Castelli, responsable développement à Spartan race France :

Saint-Jean-d’Angély est la 3e étape des France national series de la Spartan race. Elle est qualificative pour les championnats d’Europe en juin. La finale aura lieu à Morzine le 6 juillet. A noter qu’une course kids est prévue pour les 4-13 ans. 6 000 spectateurs sont attendus. L’accès est gratuit.