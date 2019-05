Un nouvel espace naturel à découvrir en Charente-Maritime. Le Département propose des temps de rencontre et d’échange autour du Val de Trézence à Saint-Loup, près de Tonnay-Boutonne. Un site de 970 hectares. C’est l’un des plus grands espaces naturels de Charente-Maritime, jadis destiné à créer un barrage. Projet aujourd’hui abandonné. Il abrite de nombreuses espèces animales et végétales telles que les orchidées et la loutre d’Europe. Une visite gratuite de la flore locale est proposée aujourd’hui de 10h à 19h.