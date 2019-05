La Communauté de communes du Bassin de Marennes relance son dispositif d’aides pour l’amélioration de l’habitat. Elle a mis en place un nouveau Programme d’intérêt général afin d’aider les propriétaires à rénover leurs logements. Il s’étale sur la période 2018 à 2020. Le précédent a permis de mobiliser 3 millions d’euros de subventions entre 2013 et 2017, et d’aider 283 foyers. Générant plus de 4 millions d’euros de travaux et favorisant ainsi l’économie locale. L’enjeu est donc important selon le président de la collectivité Mickaël Vallet :

Mis en place avec l’Agence Nationale de l’Habitat, ce nouveau dispositif prévoit plus de 2 millions d’euros d’aides, avec de nouveaux objectifs. On écoute Lionel Rizzo, délégué territorial pour l’Anah :

C’est donc à Soliha Charente-Maritime Deux-Sèvres que la CdC a confié la mission de conseiller et d’accompagner gratuitement les demandeurs. Xavier Bech, directeur :

Afin de toucher plus facilement les bénéficiaires potentiels, Soliha s’est associée à La Poste qui a adressé un courrier à l’ensemble des foyers du territoire afin de les informer que leur facteur passera à leur domicile pour leur présenter le dispositif et vérifier leur éligibilité. Par ailleurs, un autre partenaire, Procivis Poitou-Charentes, a aussi été associé à la démarche afin d’aider les propriétaires à lancer leurs travaux, en avançant gratuitement et sans intérêts les subventions dont ils peuvent bénéficier. A cela s’ajoutent les permanences de l’Espace Info Énergie, qui deux fois par semaine, apporte des conseils techniques aux habitants du territoire pour la réalisation de leurs travaux et réduire leur consommation d’énergie.