Une éco-run sera proposée ce jeudi à Surgères. Il s’agit d’une course écologique destinée à ramasser le plus de déchets possibles, laissés dans la nature. Une initiative citoyenne que l’on voit désormais fleurir un peu partout et qui fait des émules. Un élu de la Ville est à l’origine de cette organisation qui a pour but de faire naître un collectif citoyen écolo local. On écoute Younès Biar :

Younès Biar qui lance un appel aux volontaires. La manifestation est limitée à 100 participants. Rendez-vous donc à l’espace Georges-Pompidou à 10h.