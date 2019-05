Suspense à quelques heures de la remise des Trophées CyclaB de l’économie circulaire en Charente-Maritime. La cérémonie a lieu ce soir à 18h15 à la salle Aliénor-d’Aquitaine de Saint-Jean-d’Angély, en présence de la maire Françoise Mesnard, du président de Cyclad Jean Gorioux et de la vice-présidente de CyclaB Anne-Sophie Descamps. Plusieurs lauréats seront récompensés pour leurs projets innovants en matière d’économie circulaire et de valorisation des déchets. Ils seront tous accompagnés d’un partenaire et d’un parrain pour le développement de leurs projets.