Tu as entre 18 et 25 ans et la radio t’intéresse, Hélène FM te propose une mission au sein de la rédaction.

Mission : reportages, interviews, prise de sons, photos

Objectifs : encourager l’expression citoyenne et valoriser les associations locales via le média radio, site et réseaux sociaux

Profil : bon relationnel et permis B requis

Durée : 24h hebdo

Rémunération : 580.55 euros net mensuel

Merci d’adresser ta candidature à redaction@helenefm.com