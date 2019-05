A l’occasion de la Journée mondiale sans tabac qui a lieu vendredi, le centre hospitalier de Saintonge à Saintes propose aujourd’hui une journée d’action pour améliorer la santé pulmonaire des fumeurs et des victimes de tabagisme passif. Des médecins et infirmiers répondront aux questions du public de 10h à 15h dans le hall de l’établissement. Il sera possible de tester son souffle. Une équipe d’éco-mégot sera également présente pour informer sur la gestion des mégots et sensibiliser à la pollution induite par le tabac.