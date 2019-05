L’Agence régionale de santé alerte sur une recrudescence de la maladie en Nouvelle-Aquitaine. Elle a publié ce matin une nouvelle carte des départements touchés. Seul le nôtre est concerné en Poitou-Charentes.

En Nouvelle-Aquitaine, 98 cas de rougeole ont été signalés depuis le début de l’année, entre le 1er janvier et le 19 mai dernier. 22 ont nécessité une hospitalisation. L’âge médian des malades est de 22 ans. Cette recrudescence du nombre de cas est apparue dans le département des Pyrénnées-Atlantiques où 45 nouveaux malades ont été enregistrés, en lien avec un foyer de personnes ayant participé à la Foire au jambon de Bayonne, et plus généralement dans le sud de la région. Selon, l’ARS (l’Agence régionale de santé), la plupart des malades n’était pas, ou insuffisamment, vaccinés. D’où un appel à la vigilance, et à une stricte vérification de ses vaccins, et d’une mise à jour si besoin. L’ARS rappelle que la couverture vaccinale à 2 doses reste insuffisante en Nouvelle-Aquitaine avec un taux de 81% de la population régionale. Or, pour éradiquer la maladie, il faudrait que ce taux soit supérieur ou égal à 95%. Il faut savoir que la rougeole est une maladie très contagieuse. Elle n’est pas bénigne et peut entraîner des complications respiratoires et neurologiques graves. On vous rappelle les symptômes : de la fièvre (supérieure à 38,5). De la toux, le nez qui coule, des yeux rouges et larmoyants. Des boutons rouges, d’abord sur la tête et le visage, puis sur le reste du corps. Et des lésions dans la bouche. Ces symptômes peuvent se déclarer à tout moment de 7 à 18 jours après avoir été en contact avec un malade.