Le Rassemblement national en tête des élections européennes. Hier, le parti de Marine Le Pen s’est imposé comme la première force politique de France avec 23,6%, devant la liste Renaissance de la majorité présidentielle qui a recueilli 22,4% des voix. On note en 3e position la forte percée d’Europe Ecologie Les Verts qui parle d’une vague verte avec 12,9%. Voilà pour le classement national qui reste identique en Charente-Maritime avec un score plus élevé pour le Rassemblement national : 25,2%, devant LREM 22,6% et 13% pour EELV. Satisfaction pour la secrétaire départementale du parti Séverine Werbrouck qui a fêté cette victoire avec les militants hier soir à Saintes :

Mais pour le parti présidentiel, pas question de parler d’échec, ni de vote sanction. Ecoutez le référent de La République en marche en Charente-Maritime Younès Biar, qui reconnaît toutefois une certaine déception :

A noter le taux de participation qui est en forte hausse. En Charente-Maritime, il a fait un bond de 10 points, passant de 44% en 2014 à 54% hier.