Le Stade rochelais qualifié pour les phases finales. C’était sans compter sur une victoire des Maritimes samedi à domicile face à Bordeaux-Bègles. Les Jaune et noir ont tout donné lors de cette dernière journée de la saison régulière de Top 14 et se sont imposés 81 à 12 avec le point de bonus offensif. Les Rochelais ont aussi profité de la défaite du champion de France en titre Castres face à Toulon, 25 à 16. Le Stade rochelais termine 5e, devant Montpellier, et jouera les barrages sur le terrain du Racing 92 vendredi soir à 21h. Le vainqueur affrontera le Stade toulousain en demi-finale.