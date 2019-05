Le mouvement entamé mardi dernier par le personnel soignant n’est décidément pas près de s’arrêter. Il est bien décidé à faire plier la direction qui reste inflexible. La réunion prévue hier après-midi avec le personnel et les syndicats n’a rien donné. Pas d’avancées concernant le manque d’effectifs, ni sur la réorganisation du service. Ce que déplore le syndicat Sud qui soutient le personnel et qui parle d’un mouvement d’ampleur sans précédent. On écoute son responsable départemental Christophe Geffré :

Le syndicat Sud a fait part de ses inquiétudes dans un courrier transmis à la direction. Il espère que le mouvement fera tâche d’huile dans les autres services de l’hôpital.