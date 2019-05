– Une balade musicale à vélo dimanche avec Cycle and sound à Saint-Pierre-la-Noue. Rendez-vous à 14h à la ferme Saint-Germain. Concert à 16h30 avec le Brass expérience du conservatoire et la présence du trompettiste Clément Saunier. Mais aussi du comédien Brice d’Aunis. Suivi d’une dégustation de produits locaux.

– La Fête de la nature demain à Surgères avec des animations de 10h à 17h dans le parc du château. Et puis au Moulins des loges à Saint-Just-Luzac, demain et dimanche. L’occasion d’en apprendre plus sur la biodiversité locale.