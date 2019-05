Scène ouverte avec Pierre Aurain et Marion Vilette pour la promo du 8e festival Notes En Vert de Périgny.

Notes en Vert est un éco-festival où les musiques du monde sont à l’honneur. Convivial, familial et festif, il est reconnu pour sa démarche éco-responsable et son implication dans la sensibilisation à la protection de la nature et de l’environnement. En journée, découvrez les 50 animations gratuites et ludiques autour de l’environnement, du bien-être, du sport et des travaux artistiques ainsi qu’un marché artisanal. En soirée, profitez de concerts d’artistes à la renommée internationale.

