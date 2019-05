Dernier match de la saison régulière et dernière chance pour le Stade rochelais de se qualifier pour les phases finales. Les Maritimes n’ont plus que 80 minutes pour bien faire et s’imposer à domicile face à l’Union Bordeaux-Bègles. Mais tout dépendra aussi des résultats de Castres, du Racing 92 et de Montpellier. Actuellement 7e, les Jaune et noir doivent remonter dans le top 6. Les Girondins sont 9e. Si le Stade rochelais part favori, il faut rappeler qu’il s’était incliné à l’aller 34 à 22. Coup d’envoi du match ce samedi à 16h15 au stade Marcel-Deflandre.