Un coup de pouce pour l’emploi à Rochefort. La Communauté d’agglomération et Pôle emploi accueillent depuis quelques mois un nouveau lieu de rencontres et d’entraide entre les demandeurs d’emploi. Il se trouve à l’espace de co-working, 10 rue du Dr Peltier. Un lieu unique sur le territoire national. Emploi and Co, c’est son nom, est une action innovante, portée et pilotée par le Pôle emploi de Rochefort. Créé, avec des demandeurs d’emploi volontaires, cet espace a vu le jour en septembre dernier. Il s’agit de mettre à disposition des chômeurs une salle à l’espace coworking du village Emile Zola tous les mardis de 14h à 17h30. Un conseiller Pôle emploi intervient en tant que facilitateur. Il est à l’écoute des besoins des participants qui animent eux-mêmes ce temps d’échanges. Tous les sujets y sont abordés, de façon conviviale, autour d’un café : la politique, l’économie du territoire, les bons plans, mais aussi et surtout des informations sur les entreprises qui recrutent… C’est aussi l’occasion pour eux de s’entraider : sur la rédaction d’un CV, la lettre de motivation, progresser en anglais ou en bureautique, compléter des dossiers administratifs, organiser des sorties ou encore programmer des interventions d’experts sur des sujets très ouverts liés au monde du travail. Les participants ont également mis en place un « troc de compétences » pour échanger sur les expériences de chacun.

Depuis son ouverture, une cinquantaine de demandeurs d’emploi fréquentent régulièrement Emploi & Co. Huit d’entre eux ont déjà retrouvé du travail ou suivent une formation qualifiante.