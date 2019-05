Une 15e édition qui va se dérouler jusqu’au 1er juin sur l’île d’Oléron, Rochefort et Marennes. Avec la présence de plus de 130 musiciens et ensembles comme l’Orchestre de chambre de la Nouvelle-Aquitaine et le grand chœur de l’abbaye aux dames de Saintes. 15 concerts seront proposés. Le classique sera de nouveau à l’honneur, avec cette année un thème cher à l’écrivain qui aura largement inspiré son œuvre : la nature. Julien Masmondet, directeur artistique :

Une dizaine de concerts seront proposés sur le thème de la nature, avec des grands chefs-d’œuvre comme la Symphonie pastorale de Beethoven ou le Festin de l’araignée de Roussel. Avec en prélude, des sorties nature à la rencontre des protecteurs de l’environnement locaux :

Les concerts en soirée sont payants. Les sorties nature sont gratuites. Tout le programme sur festival-mppl.com.