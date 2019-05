C’est la Région Nouvelle-Aquitaine qui met en garde contre des opérations frauduleuses. Depuis quelques temps, des individus usurpent son logo et démarchent par mail ou fax des entreprises ou des institutions afin de proposer des travaux de raccordement au très haut débit internet. « Or, il n’en est rien », prévient la Région qui est totalement étrangère à ces démarchages et qui n’a confié aucune prestation de cet ordre. Elle a porté plainte.