Le palmarès 2019 du Pavillon bleu a été dévoilé ce matin. Cette année, 395 plages sont labellisées dont 13 en Charente-Maritime. Et 107 ports dont celui de Saint-Denis-d’Oléron. Grosse déception pour le département dont le nombre de sites récompensés pour leurs qualités environnementales a diminué. Et comme prévu, la commune de Royan perd gros cette année avec le retrait du Pavillon bleu sur la plupart de ses plages. Et ce malgré les efforts de la station balnéaire pour un littoral propre. En cause : la qualité des eaux de baignade qui est passée d’excellente à bonne l’été dernier, en raison d’une pollution qui impacte l’ensemble des plages de la côte de beauté. Seule celle du Chay a semble-t-il échappé au phénomène, puisque le label lui a été réattribué. Les communes de Saint-Georges-de-Didonne et Saint-Palais-sur-Mer ont totalement disparu du palmarès. Un risque pour le tourisme quand on sait que la clientèle étrangère est particulièrement attentive à ce type de labels, qui récompensent la qualité des plages et des eaux de baignade.

A contrario, plus au nord, La Rochelle conserve le précieux label à Chef de Baie, et le décroche même pour les plages de La Concurrence et Les Minimes. Pas d’autres bouleversements notables. Si ce n’est que Saint-Georges-d’Oléron perd sa distinction pour 3 plages sur 7 : Les Saumonards, Le Douhet et Les Bonnes. Et puis la Grande plage de Saint-Trojan-les-Bains n’a pas été récompensée cette année.

Côté ports également, c’est la déception puisque seul celui de Saint-Denis-d’Oléron a été reconduit. Ceux de La Rochelle et La-Flotte-en-Ré ont perdu leur label, qui, rappelons-le, récompense les ports et les communes engagées dans une démarche d’excellence environnementale, répondant à des critères bien précis en matière de gestion de l’eau et des déchets, et d’éducation à l’environnement.