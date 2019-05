Son rôle est de mettre en relation des volontaires avec des associations locales, en fonction de leurs attentes et leurs profils pour qu’ils puissent s’épanouir au mieux dans les missions qui leur seront confiées. Car le bénévolat a bien évolué comme le souligne Emmanuelle Mazeaud, la présidente de France bénévolat Charente-Maritime :

Ce que recherchent les nouveaux bénévoles, c’est aussi de pouvoir gérer des associations autrement :

L’association France bénévolat Charente-Maritime, qui a tenu son assemblée générale jeudi dernier, est actuellement présente à La Rochelle et Rochefort, et annonce l’ouverture de deux nouvelles antennes à Saintes et Royan. Des centaines de missions sont actuellement accessibles sur francebenevolat.org.