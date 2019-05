Kidikado devient Little woude. La première marque de vêtements évolutifs et réversibles pour enfants 100% charentaise-maritime change de nom. De nom, mais pas de concept. L’idée étant toujours de développer toute une gamme de vêtements conçus pour grandir avec l’enfant, avec trois tailles pour habiller les tout-petits du 6 mois au 6 ans. Une idée née il y a huit ans à Breuil-Magné, au nord de Rochefort, qui s’est forgée une forte identité. Ce nouveau nom Little woude devrait permettre d’accompagner une croissance à deux chiffres, avec une prévision de +50% sur l’année 2018-2019. On écoute sa créatrice Mariette Payeur Van der Woude :

L’an dernier, Little woude a vu l’ouverture d’une première boutique à Fouras, rue de la halle. D’autres sont à l’étude à La Rochelle, Rochefort ou Bordeaux.