J-6 avant les élections européennes. La campagne se poursuit, avec plus ou moins de discrétion. 34 listes sont en lice vous le savez. En Charente-Maritime, le Mouvement Européen France, le MEF 17, se mobilise pour susciter de l’intérêt autour de ce scrutin. Après avoir organisé un tour du département en caravane cet hiver pour sensibiliser les électeurs, cette association apolitique a également mené des débats, comme lundi dernier à La Rochelle, dans le but de faire grimper le taux de participation le dimanche 26 mai. Il était de 45% en 2014. On écoute Michel Caniaux, président du Mouvement européen France de Charente-Maritime :

Le Mouvement Européen France 17 qui va continuer à se mobiliser jusqu’à la dernière minute pour inciter les électeurs à voter le 26 mai, en distribuant des tracts dans les boîtes aux lettres et sur les marchés.