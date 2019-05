La question sera posée ce soir à Saintes, à l’occasion d’une réunion débat proposée par la fédération Stop éolien 17. A un peu plus d’une semaine des élections européennes, les représentants des principaux partis politiques vont pouvoir donner leur point de vue sur le sujet. Un sujet particulièrement sensible dans le département, puisque l’énergie éolienne industrielle fait l’objet d’une vive contestation, bien au-delà des simples considérations citoyennes. Bertrand Vincent, vice-président de la fédération Stop éolien 17, attend des réponses concrètes, et que les candidats affirment leurs positions, sans langue de bois. On l’écoute :

Rendez-vous à 18h30 salle Saintonge. L’entrée est libre.