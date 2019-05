Une vingtaine de toiles de l’artiste du 19e, mondialement connu, seront présentées du 18 mai au 31 octobre au Musée de l’Echevinage, à l’occasion du bicentenaire de la naissance du peintre qui a séjourné pendant un an en Saintonge. Une seconde grande exposition consacrée à Courbet, après celle de 2007 qui avait remporté un franc succès.

Ce sera sans nul doute l’un des temps forts de l’activité culturelle de la ville de Saintes cet été. L’exposition intitulée « Gustave Courbet, une histoire intime » va mettre l’accent sur la vie personnelle de l’artiste. Elle a été réalisée en collaboration avec l’Institut Courbet d’Ornans. Une référence dans l’œuvre du peintre, qui est présidée par l’ancien Ministre Hervé Novelli. Ce dernier qui sera présent pour l’inauguration samedi après-midi.

Une vingtaine de toiles et d’objets personnels de Gustave Courbet racontent l’histoire intime de l’artiste en Saintonge, entre 1862 et 1863. Un séjour qui à l’origine ne devait durer que quinze jours, mais qui finalement se prolongera sur une année entière au cours de laquelle Courbet peindra beaucoup. Des paysages de bords de Saintonge, des nus, les chevaux du haras, de nombreuses natures mortes, des fleurs, mais aussi le fameux tableau aujourd’hui disparu « Retour de la conférence », qui représentait des curés totalement ivres. Une œuvre qui traduit toute l’audace d’un artiste réputé provocateur, père du courant réaliste, qui finit par s’exiler en Suisses à la fin de sa vie. L’année 2019 marque la célébration du bicentenaire de sa naissance. Et cette exposition s’inscrit dans la liste des commémorations nationales pour célébrer ce peintre mondialement connu et reconnu. Elle s’accompagnera de visites guidées ou théâtralisées, notamment à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, mais aussi d’ateliers pour les enfants, ou encore de balades en gabarre sur les traces de Courbet.

Et rendez-vous donc dès demain pour voir cette exposition qui va se tenir jusqu’au 31 octobre.