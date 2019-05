Dernière ligne droite pour le Stade rochelais en Top 14. La phase régulière du championnat se termine dans moins de dix jours. Il ne reste plus que deux journées aux Jaune et noir pour espérer faire partie du Top 6. Sans quoi ils ne pourront pas disputer les phases finales de la compétition. Première étape : un déplacement à Lyon ce samedi soir. Les Rochelais sont 4e, juste derrière les Lyonnais. Les deux équipes sont à un niveau équivalent, avec 15 victoires, mais une défaite de moins pour Lyon, qui avait perdu à l’aller à La Rochelle 30 à 13. Tout est encore possible selon le 3e ligne Kevin Gourdon :

Lyon/La Rochelle, c’est à 21h au stade Gerland. Le match sera retransmis sur C8.