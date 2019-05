Le projet de création d’un Parc naturel régional entre Rochefort, Royan et Marennes-Oléron avance. Une étude d’opportunité est actuellement en cours pour étudier la faisabilité du projet qui sera ensuite porté par le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine. Il s’agit d’une réflexion collective sur la pertinence d’un tel outil pour la préservation, l’aménagement, le développement et la promotion du territoire. Une étape préalable à la procédure de classement qui va se dérouler jusqu’en octobre 2020.

Ce sont les Communautés d’agglomération de Rochefort et Royan et la Communauté de communes du Bassin de Marennes qui ont engagé cette démarche l’an dernier. Une étape longue et minutieuse qui a débuté par l’élaboration d’un diagnostic de territoire et des 64 communes concernées. Cette étude va donner lieu à des réunions publiques ouvertes aux habitants et aux acteurs locaux, et à la publication d’un rapport final. Elle est indispensable avant l’arrêt d’un périmètre et la transmission du dossier au Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, seule collectivité capable de lancer la procédure de classement et la création d’un Parc naturel régional. Un PNR qui intègrerait notamment les marais nord et sud Oléron, de Brouage et de la Seudre, pour en assurer la protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et des paysages ; mais aussi l’aménagement du territoire ; le développement économique et social ; l’accueil, l’éducation et l’information du public ; et enfin l’expérimentation et l’innovation, selon les règles établies par le code de l’environnement. Un Parc naturel régional est un territoire rural habité, reconnu au niveau national pour sa forte valeur patrimoniale et paysagère, mais dont l’équilibre reste fragile. Il s’organise autour d’un projet concerté de développement durable qui associe tous les acteurs locaux. L’objectif n’est pas de mettre le territoire sous cloche, mais bien de le faire vivre, tout en respectant l’environnement. Il existe aujourd’hui en France 53 Parcs naturels régionaux, qui représentent 15% du territoire français, plus de 4000 communes, 9 millions d’hectares et 4 millions d’habitants.

A noter que la procédure complète peut prendre 10 à 12 ans. L’étude d’opportunité en 2 ans, l’élaboration d’une charte en 6 ans et l’adhésion des collectivités et la validation par l’Etat en 2 ans. Le label est valable 15 ans, renouvelable.