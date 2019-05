Une première finale historique pour le Stade rochelais, mais pas de titre pour les rugbymen jaune et noir. Le club maritime s’est incliné hier soir 36 à 16 en Challenge Cup face à Clermont à Newcastle, en Angleterre. Pour autant, les Rochelais n’ont pas démérité et ont fait montre d’une bonne résistance. Mais difficile de rivaliser face à une équipe plus expérimentée qui remporte donc le titre. Et quoi qu’il arrive en Top 14, les jaune et noir disputeront de nouveau la Coupe d’Europe la saison prochaine. La Rochelle jouera à Lyon samedi prochain lors de la 25e journée.