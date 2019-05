La Ville de Rochefort encourage les déplacements doux. La municipalité vient d’inaugurer deux parcours zen pour faciliter l’utilisation du vélo dans le centre-ville et les faubourgs.

Le premier de ces deux parcours zen traverse Rochefort d’Est en Ouest, de la zone des pêcheurs d’Islande à l’Arsenal, en passant par le parking Roy-Bry. Le second sillonne la ville du Nord au Sud, du pont Transbordeur à la zone des sœurs. Une partie de ces parcours zen emprunte des zones dédiées. Mais l’idée reste bien d’utiliser aussi la voirie partagée, selon la Ville qui développe une politique volontariste pour favoriser les mobilités douces, et pas seulement pour des activités de loisirs. Même si les rollers, trottinettes et autres hoverboards sont les bienvenus. Il s’agit d’itinéraires également accessibles aux trajets domicile-travail. Depuis 2016, date de l’extension de la zone 30 à l’ensemble de la cité, les rues sont devenues un espace apaisé et de circulation. De quoi favoriser la pratique du vélo, et donc d’inciter et de permettre à tous d’avoir une activité physique régulière, indique le maire Hervé Blanché. Un double intérêt donc. Car le vélo, c’est bon pour la santé et c’est bon pour l’environnement.