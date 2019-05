Scène ouverte avec Christian Bonnet pour la présentation de son association « Changez d’air » de Pons.

Une nouvelle association vient de voir le jour à Pons. Elle se nomme “Changez d’air” et a son siège en mairie. Son objectif est de « concevoir, créer, réaliser, produire, organiser et promouvoir des œuvres, supports, prestations, spectacles, événements artistiques, animations et ateliers musicaux ». À sa tête, le guitariste et chanteur Christian Bonnet ainsi qu’Alice Durand, Pascal Mandeix et Sylvie Batailley, chargée de la communication.La mise en place d’un atelier guitare, intitulé « guitare somm’Air », sera destiné à un public adulte, sans connaissances particulières du solfège, avec initiation sommaire à la guitare classique en individuel et apprentissage des accords de base, accompagnement de chansons simples. Vers des scènes ouvertes . Dans un premier temps, cette scène ouverte serait bimestrielle avec des thèmes imposés. Mais les propositions et la liste sont loin d’être exhaustives.

https://www.facebook.com/Asso-Changez-dair-Pons-415083609294052/