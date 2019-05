Une intersyndicale nationale appelle à faire grève et à manifester contre le projet de loi sur la transformation de la fonction publique. Les syndicats réclament l’abandon des réformes en cours (Darmanin, Blanquer, santé 2020, travail), dénonçant la casse du service public et les 120 000 suppressions de postes annoncées. Ils entendent défendre leur statut et demandent aussi plus de pouvoir d’achat. On écoute Pascal Gaudin, secrétaire Force ouvrière du Groupement hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis et secrétaire-adjoint départemental FO :

Deux manifestations sont prévues en Charente-Maritime à l’appel des syndicats CGT, FO, FSU, Solidaires et Unsa, et des organisations lycéennes UNL et FIDL. A 10h30 devant le Palais de justice de Saintes. Et à 14h place de la Motte rouge à La Rochelle, après la braderie de la fonction publique prévue en matinée.