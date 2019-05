Bientôt une guinguette à Surgères. La Ville va inaugurer le 15 juin prochain un nouveau lieu de danse, de rencontre et de divertissement. Il va prendre vie dans un bâtiment communal à l’abandon situé à proximité du parc du château, sur les bords de la Gères.

Cette réalisation était l’un des projets de campagne de la maire de Surgères Catherine Desprez en 2014. A un an de la fin de son mandat et des élections municipales, l’édile dégaine donc son projet au goût d’antan qui devrait plaire à l’ancienne génération. Mais pas seulement. L’info a été publiée ce lundi dans le bulletin municipal. La mairie s’étant réservée l’exclusivité d’annoncer l’ouverture prochaine de ces lieux qui était donc une promesse de campagne de la première magistrate. Une guinguette va ouvrir avant l’été sur les bords de la Gères, dans un bâtiment communal laissé à l’abandon depuis plusieurs années, qui est situé au sud du parc du château, au n°8 de l’avenue Saint-Pierre. Cette ancienne bâtisse dénommée Maison Vret, du nom des anciens propriétaires, a la particularité de présenter une architecture plutôt originale. Elle est actuellement en cours de restauration. Les équipes du chantier d’insertion Aunis GD et de la Ville sont à l’ouvrage. Mis à part une reprise des menuiseries extérieures et quelques réparations en toiture, l’essentiel des travaux se déroule à l’intérieur. Des sanitaires vont être créés. Les autres pièces seront réservées au futur gestionnaire pour son activité et le stockage des tables et des chaises destinées à être installés dehors. Plusieurs restaurateurs de la ville ont été consultés pour en assurer la gestion pendant l’été. Ouverture prévue le 15 juin.